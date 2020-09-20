برلمانى بحرينى سابق يؤكد تآمر النظام القطرى على شعبه وسرقة ثرواته

أكد جمال بو حسن، عضو البرلمان البحرينى السابق، أن قطر دويلة وليست دولة، حيث لا يوجد بها أسس ولا معايير ولا حقوق ولا واجبات، بل هي تمارس كل أشكال القمع والانتهاكات ضد الشعب القطرى.

وقال عضو البرلمان البحرينى السابق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن قطر حارة وليست دولة، لافتًا إلى أن النظام القطرى جعل الشعب القطرى منزوع الإرادة، حيث إن النظام القطرى يسرق ثروات شعبه ويستخدمه في محاولة هدم المنطقة العربية.

ولفت عضو البرلمان البحرينى السابق، إلى أن قطر لا تهتم بشعبها على الإطلاق ولكن هى تهتم فقط بتمويل الجماعات الإرهابية المتطرفة، من أجل زعزعة استقرار الدول العربية، ومحاولة هدم أنظمة الحكم في المنطقة.



