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فرنسا تسجل 10569 حالة إصابة جديدة بكورونا

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فرنسا تسجل 10569 حالة إصابة جديدة بكورونا
فرنسا تسجل 10569 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 10569 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأحد نزولا من عدد قياسي 13498 في اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة إن عدد من توفوا في فرنسا بكوفيد-19 ارتفع إلى 31585 من 31274 أمس السبت. والعدد الإجمالي للحالات الآن 453763 حالة.

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 