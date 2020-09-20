إطلاق صاروخ كاتيوشا على محيط مطار بغداد دون خسائر

أكد الأمن العراقى، أنه لا خسائر جراء إطلاق صاروخ كاتيوشا على محيط مطار بغداد مساء اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وسقط صاروخ من نوع "كاتيوشا" بالقرب مطار بغداد الدولي، في ثانى هجوم يستهدف المطار خلال هذا الشهر حيث شهد يوم 10 سبتمبر الماضى سقوط صاروخ من نفس النوع يستهدف المطار. وفي ثلاثة حوادث منفصلة مطلع الشهر الجارى، سقطت عدة صواريخ إما في منطقة قريبة من المطار، أو داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم مبان حكومية وبعثات أجنبية، ولم تسفر تلك الهجمات أيضًا عن إصابات.

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