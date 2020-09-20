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المغرب يسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المغرب يسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المغرب يسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة المغربية عن تسجيل 1927 إصابة جديدة بفيروس المستجد، ليتجاوز إجمالى الإصابات 100,000 حالة، وفقا لخبر بثته قناة العربية مساء اليوم ، وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 2552 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 99 ألفا و816 حالة.

 

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية ، أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ مليونين و266 ألفا و365 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي ، مضيفا  أنه جرى تسجيل 40 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1795 حالة، كما جرى تسجيل 2318 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 79.008.

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