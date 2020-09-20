المغرب يسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة المغربية عن تسجيل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليتجاوز إجمالى الإصابات 100,000 حالة، وفقا لخبر بثته قناة العربية مساء اليوم ، وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 2552 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 99 ألفا و816 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية ، أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ مليونين و266 ألفا و365 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي ، مضيفا أنه جرى تسجيل 40 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1795 حالة، كما جرى تسجيل 2318 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 79.008.
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