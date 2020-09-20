تعليق من عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلى السابق حول بطولات مجلس محمود طاهر

علق عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق على فيديو منشور تجاهل بطولات المجلس السابق خاصة من عام 2014 وحتى عام 2018، فترة تولي مجلس المهندس محمود طاهرة إدارة النادى الأهلى.

وقال عماد وحيد: إنه تم إسقاط إنجازات الفترة من سنة 2014 وحتى بداية 2018، الفترة التي تولى فيها مجلس المهندس محمود طاهر إدارة النادى، وتشرفت بعضويتى لهذا المجلس، وحصل النادى فيها على 3 بطولات دوري، بخلاف الكأس، وبطولة أفريقيا الكونفدرالية في كرة القدم، بخلاف ما يقرب من 300 بطولة لمختلف الألعاب والنشاط الرياضى، قاصدين حجب الفترة من تاريخ النادى، حتى لا يتذكر جمهوره وأعضاؤه النجاحات التي تحققت في هذه الفترة، لأنى أعلم تماما وعلم الكثيرون ما يحملونه بداخلهم من ضغينة لهذا المجلس.. وأود أن أقول لهم إن البطولات التي شهد عليها التاريخ ليست لوحة شرف حجر أساسا فرع حطمتموها لرفع أسماء مجلس سابق لكم، وتسطير أسمائكم لبيع الوهم للجماهير.



