فايلر يتلقى عرضا مغريا من السعودية مقابل 6 ملايين دولار فى موسمين

تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضاً مغرياً من أحد أندية الدوري السعودي لتولي المسئولية الفنية بداية من الموسم المقبل، وتسيطر حالة من الغموض على مصير المدير الفني للأهلي خاصة مع تلقيه عدد من المغريات في العرض الذي تلقاه خلال الأيام الماضية.

ويتكتم رينيه فايلر على تفاصيل العرض الذي تلقاه مؤخراً بحثاً عن اتخاذ قرار نهائي ام بشأن استمراره في قيادة صفوف الفريق أو الرحيل لدوري آخر خلال الأيام المقبلة.

ويخشى رينيه فايلر من ظهور أعراض كورونا على عدد من اللاعبين والمدرب المساعد ديفيد سيزا الذي لم يتعافى نهائياً حتى الآن من فيروس كورونا.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الخامس على التوالي ورقم 42 عبر تاريخه بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه الزمالك تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

ويحصل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على مكافأة شهرين بعد تتويج الفريق ببطولة الدورى الممتاز وفقاً للعقد الموقع بين النادى والمدرب السويسرى الذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى وبذلك يحصل فايلر ومعاونيه الأجانب فى الجهاز الفنى ( ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال ) على 440 ألف دولار أى ما يقرب من 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهرياً.

من جانبه، أكد رينيه فايلر أن فريقه قدم أداء قوى خلال مباراة مصر المقاصة وأتيحت له العديد من الهجمات لكننا لم نوفق فى تسجيلها، موضحاً أن الأحمر كان بإمكانه الفوز لكن هذا لم يتحقق فى النهاية خلال المباراة التى جمعتهما بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز.. وخاض الأهلى مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.