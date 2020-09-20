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أحمد الشيخ : اتعهد لجماهير الأهلى بالفوز ببطولة أفريقيا والتأجيل فى صالحنا

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أحمد الشيخ : اتعهد لجماهير الأهلى بالفوز ببطولة أفريقيا والتأجيل فى صالحنا
أحمد الشيخ : اتعهد لجماهير الأهلى بالفوز ببطولة أفريقيا والتأجيل فى صالحنا

تعهد أحمد الشيخ صانع العاب فريق الاهلى بتحقيق بطولة أفريقيا هذا الموسم وأهدئها الى الجمهور الذى ينتظر حصد النجمة التاسعة فى القاراة الافريقية، أوضح أحمد الشيخ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن تأجيل بطولة دوري أبطال أفريقيا في صالح الفريق مفسرا " تأجيل بطولة أفريقيا في صالح الأهلي بسبب الإصابات التي لدينا وضغط المباريات وأتمنى أن نكون مستعدين لمباراة الوداد وألا نضع أي ضغوط على أنفسنا وهدفنا الأكبر هو تحقيق دوري أبطال أفريقيا واتعهد للجماهير بتحقيق لقب البطولة وحسم لقب الدوري قبل انتهائه بسبع جولات ليس سهلاً

وأشار أحمد الشيخ أن رينيه فايلر المدير الفنى منحه الثقة خلال الفترة الحالية قائلا "هذه أكثر فترة لعبت بها مع الفريق وهذا بفضل ثقة الجهاز الفني بي وفايلر يعمل على العامل النفسي للاعبين وهو قريب من جميع اللاعبين و نتمنى لمؤمن زكريا السلامة وأن يعود أفضل من السابق، ونهدي له هذا الدوري وأحبه على المستوى الشخصي، ووجوده معنا يُعطينا دفعة معنوية".

 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 