شبانه في تلفزيون " اليوم السابع" :الأهلى حسم موقف فايلر الخميس ويجهز البديل

كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " اليوم السابع " أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي سيعقد جلسة حاسمة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتحديد موقفه من البقاء او الرحيل في قيادة الفريق عقب التصريحات التي ادلي بها فايلر والتي أكد خلالها أنه لم يحسم موقفه من الاستمرار في الاهلى ، و أن جلسة الخطيب مع فايلر ستكون عقب انتهاء الفريق من لقاء نادى مصر مساء الأربعاء المقبل .

أكد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون اليوم السابع أن جلسة الخطيب مع فايلر جاءت بتوصية لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح التي تري ان الرحيل المفاجئ قد يحدث ارتباك في صفوف الفريق وطلبت من الخطيب الجلوس مع الخواجة وتحديد مصيره ، وفى نفس الوقت تسير لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في اتجاه أخر في دراسة سير ذاتية للبديل الذى ياتى لقيادة الفريق خلفا للسويسرى رينيه فايلر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.

