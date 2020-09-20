فضيحة جديدة نرصدها بالفيديو.. "ميدان الشون" بالمحلة يكشف كذب وفبركة الجزيرة لفيديو مظاهرات المحلة.. القناة القطرية بثت فيديو قدي...

الفبركة في دمهم، هذا ما أكده اليوم ميدان الشون بالمحلة الكبرى، الذى كشف حجم الفبركة والتزييف التي تقوم بها قناة الجزية القطرية وبقية الإعلام الإخوانى، الذى استخدام فيديوهات قديمة وأعاد بثها على أنها حدثت اليوم، لمحاولة الإيحاء بتجاوب من البعض مع دعواتهم المشبوهة للتظاهر والتخريب.

قناة الجزيرة بثت اليوم فيديو قالت أنه لمظاهرات بميدان الشون بالمحلة الكبرى، لكن الحقيقة أن القناة فبركت فيديوهات قديمة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك، مدعين كذبا أنها مظاهرة للمواطنين فى المحلة، وهو ما كشف عن كذبه "ميدان الشون" الخالى من أى مظاهرات.

وأجرت "اليوم السابع" جولة بالفيديو والصور داخل الميدان، الذى شهد سيولة في المرور، ولم يشهد أي تواجد لعناصر تابعة للجماعة الإرهابية، وفضح الميدان الخالى، الادعاءات الباطلة من الجماعة الإرهابية وقنواتها المشبوهة، والتى تحاول النيل من مصر ودعوات التخريب وإسقاط مصر، فقاموا بفبركة فيديوهات قديمة تظهر فيها ساعة فى الميدان تم إزالتها منذ أكثر من 6 أشهر وتم توسعة الطريق ورصفه ولا توجد ساعة بالميدان تماما، كما أن الفيديوهات المنشورة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك.



