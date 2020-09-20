بعد خطاياه التي يرتكبها المقاول الهارب محمد علي، في حق مصر والمصريين ودعواته المخربة للبلاد، تجاوزت جرائم محمد علي حدود الوطن والمصريين لتصل إلى الذات الإلهية، بعدما ظهر في بث مباشر جديد سب خلالها الذات الإلهية قائلاً "عبد.... ". وجاء بالفيديو " بيعايرونى بالدبلوم ودى الشهادة اللى عملتها الحكومة من أيام جمال "عبد الزفت"



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقاول الهارب محمد على يسب الذات الإلهية "فيديو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.