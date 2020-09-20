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يوفنتوس يفتتح مشواره بالكالتشيو بثلاثية فى سامبدوريا ورونالدو يسجل.. فيديو

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يوفنتوس يفتتح مشواره بالكالتشيو بثلاثية فى سامبدوريا ورونالدو يسجل.. فيديو
يوفنتوس يفتتح مشواره بالكالتشيو بثلاثية فى سامبدوريا ورونالدو يسجل.. فيديو

حقق يوفنتوس، فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد أندريا بيرلو، على حساب ضيفه فريق سامبدوريا، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الأولى، من الموسم الجديد للدوري الإيطالي "كالتشيو"، وأنهى يوفنتوس، الشوط الأول من اللقاء، متفوقا بهدف، سجل اللاعب الشاب ديان كولوسيفسكى، فى الدقيقة 13 من زمن المباراة، من تسديدة قوية، سكنت على يمين حارس سامبدوريا، وحرمت عارضة سامبدوريا، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، من تسجيل الهدف الثانى، فى الدقيقة 24، بعدما ردت تسديدته القوية، وفى الشوط الثانى، أضاف ليوناردو بونوتشى، الهدف الثانى لفريق اليوفى، فى الدقيقة 78 من زمن المباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة، من حارس سامبدوريا.

واختتم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، ثلاثية السيدة العجوز، فى الدقيقة 88 من زمن المباراة، من تسديدة قوية، سكنت على يمين حارس سامبدوريا، ليحصد يوفنتوس، أول 3 نقاط له فى الموسم الجديد.  

وتعد مواجهة سامبدوريا، هى المباراة الرسمية الأولى، لليوفى، تحت قيادة المدرب الجديد النجم أندريا بيرلو، الذى تولى المسئولية، مع نهاية الموسم الماضى، خلفا للمدرب السابق ماوريسيو سارى.

وكان فريق السيدة العجوز، قد نجح فى التتويج بلقب الدوري الإيطالي، الموسم الماضى، للمرة التاسعة على التوالى، والـ36 فى تاريخه. 

 


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