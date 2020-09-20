الجيش الليبى: يجب التأكد من وصول عائدات النفط للمواطن وليس للميليشيات

قال الجيش الليبي، إنه يجب التأكد من وصول عائدات النفط للمواطن وليس للميليشيات الإرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الجيش الليبى، أن عودة إنتاج النفط لقطع الطريق على "الإخوان"، متابعا: لسنا طرفاً في التجاذبات السياسية الحالية.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، أنهم فتحوا خط حوار مع المجلس الرئاسى بطرابلس لحل الإشكاليات التى تواجهها الأزمة الليبية.

وأضاف المسمارى أن الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزى، حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة.

وأوضح المسمارى، أن الميليشيات والسراج هم وحدهم من يقفون ضد استئناف تصدير النفط.



