منافس الأهلي.. الوداد يحافظ على صدارة الدوري المغربي بفوز قاتل "فيديو"

حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي فوزًا قاتلًا على مضيفه نهضة الزمامرة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاحد على ملعب "أحمد شكري" بمنطقة الزمامرة، في الجولة الـ24 من منافسات الدوري المغربي الذى تقرر استكماله بعد أزمة فيروس كورونا.

تقدم هداف الوداد إسماعيل الحداد في الدقيقة 8 ، ثم تعادل عصام بنعبدالله لأصحاب الأرض في الدقيقة 59 ، قبل أن يسجل يحيي جبران الهدف الثاني القاتل في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة وصل الوداد إلى النقطة 47 في صدارة الدوري المغربي بفارق نقطتين عن الوصيف الرجاء الذي يلعب حاليًا مع الدفاع الجديدي، فيما توقف رصيد نهضة الزمامرة عند النقطة 25 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، فى القاهرة.



