الأمن العراقى ينفى يوجد إصابات فى انفجار سيارة مفخخة قرب مزار ديني غرب الموصل

ذكرت قناة العربية الحدث ، أنه لا إصابات بانفجار سيارة مفخخة قرب مزار ديني ايزيدي بمدينة سنجار غرب الموصل في العراق ، ونفى الأمن العراقى، أنه لا خسائر جراء إطلاق صاروخ كاتيوشا على محيط مطار بغداد مساء اليوم، حسبما ذكرت قناة العربية.

وسقط صاروخ من نوع "كاتيوشا" بالقرب مطار بغداد الدولي، في ثانى هجوم يستهدف المطار خلال هذا الشهر حيث شهد يوم 10 سبتمبر الماضى سقوط صاروخ من نفس النوع يستهدف المطار.

وفي ثلاثة حوادث منفصلة مطلع الشهر الجارى، سقطت عدة صواريخ إما في منطقة قريبة من المطار، أو داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم مبان حكومية وبعثات أجنبية، ولم تسفر تلك الهجمات أيضًا عن إصابات.



