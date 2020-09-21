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الزمالك يرفض رحيل مصطفي محمد إلى فناربخشة التركي مقابل 2.5 مليون يورو

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الزمالك يرفض رحيل مصطفي محمد إلى فناربخشة التركي مقابل 2.5 مليون يورو
الزمالك يرفض رحيل مصطفي محمد إلى فناربخشة التركي مقابل 2.5 مليون يورو

رفض مسؤولو نادى الزمالك عرضًا من نادي فنار بخشة التركي للتعاقد مع مصطفي محمد مهاجم الفريق، مقابل 2.5 مليون يورو بالإضافة لـ 5% من إعادة بيعه مستقبلاً، ورفض نادي الزمالك العرض بسبب ارتباط الفريق بمواجهتي الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة التي يسعى الزمالك للتويج بها بعد غياب أكثر من 18 عام.

من ناحية أخرى أكد الإعلامي أحمد جمال مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك أن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور سيعلن خلال ساعات اسم المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي بعد اقتراب حسم الملف بشكل كامل، وأضاف أحمد جمال خلال مقدمة برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن مدرب الزمالك سيكون اسم عالمي له تاريخيه التدريبي الذي يستطيع من خلاله قيادة طموحات جماهير الأبيض.

وأوضح أحمد جمال أن من حق الجماهير أن تقلق لحرصها على مصلحة الفريق والكيان بالكامل مشدداً على أن المجلس يحاول أن يصل الى أفضل الأسماء المطروحة.

فيما كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك، عن ابتعاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للسد القطري، عن تولي مهمة المدير الفني للزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك منذ أيام، وتعطلت مفاوضات الزمالك مع فيريرا بسبب المغالاة في الطلبات المادية.

وأصبح الأوروجوياني كارينيو هو أبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك، فيما ظهر 2 مدربين جدد داخل الترشيحات لم يسبق لهما تدريب الزمالك ولكن سبق وان دربا في المنطقة العربية.

من ناحية أخرى كشف الحساب الرسمي للاتحاد الزامبى لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، سر زيارة الصربي ميتشو المدير الفني الحالي لمنتخب زامبيا، لمقر نادى الزمالك اليوم، وأكد الحساب الرسمي للاتحاد الزامبى انه سيتم إقامة مباراة ودية بين منتخب زامبيا تحت 15 عام والزمالك تحت 17 عام في إطار استعداد منتخب زامبيا لبطولة ودية في كرواتيا، وهو متواجد في مصر للاشراف علي منتخب الناشئين.


 

 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 