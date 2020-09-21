الولايات المتحدة تسجل 42,561 إصابة و655 حالة وفاة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ال 24 ساعة الماضية 42,561 إصابة مؤكدة و 655 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 6,748,935 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198,754 حالة وفاة.



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