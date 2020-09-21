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مدرب ليستر سيتي يصل للانتصار رقم 100 في الدوري الإنجليزي

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مدرب ليستر سيتي يصل للانتصار رقم 100 في الدوري الإنجليزي
مدرب ليستر سيتي يصل للانتصار رقم 100 في الدوري الإنجليزي

حقق براندن رودجرز المدير الفنى لفريق ليستر سيتى رقما مميزا بعد الفوز على ضيفه بيرنلى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت على ملعب كينج باور" ضمن مواجهات الجولة الثانية من الموسم الجديد 2020-2021.

ووصل رودجرز بعد انتصار اليوم إلى الفوز رقم 100 له فى تاريخ الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

وحقق المدير الفنى انتصاره الـ 100 فى مباراته الـ 210 فى تاريخ البريميرليج، ليكون المدرب رقم 23 الذى يصل لهذا الرقم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى 1-1، تقدم المهاجم النيوزيلندى كريس وود لفريق بيرنلى فى الدقيقة العاشرة، وتعادل للفريق ليستر هارفى بارنيس فى الدقيقة 20.

وفى الشوط الثانى سجل ليستر سيتى 3 أهداف عن طريق إريك بيترس لاعب بيرنلى فى مرماه، الوافد الجديد جيمس جاستن، ودينيس برايت فى الدقائق 50، 61، و79، وسجل للضيوف جيمى دان فى الدقيقة 73.

بتلك النتيجة يتصدر ليستر سيتى جدول ترتيب البريميرليج برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن إيفرتون وآرسنال وليفربول وكريستال بالاس، فيما لا يزال رصيد بيرنلى خاليا من النقاط بعد أن تأجلت مواجهة الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد.

 

 

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