السودان يعلن استشهاد 5 من عناصر الشرطة أثناء مطاردة مهربى أسلحة

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، استشهاد خمسة من عناصر شرطة الجمارك، بينهم ضابط، نعتهم قيادات الوزارة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن العناصر الخمسة استشهدوا اليوم الأحد خلال مطاردتهم مهربي أسلحة في الولاية الشمالية، لافتةً إلى أن رئيس هيئة الجمارك السودانية الفريق شرطة بشير الطاهر وجَّه بتحرك قوة كبيرة إلى مكان الحادث لتعقب المجرمين.

وأوضحت (سونا) أن قوة من عناصر مكافحة التهريب بالجمارك تحركت اليوم وفق معلومات مؤكدة تفيد بوجود مهربي أسلحة، فتمت مطاردة السيارة التي تحمل الأسلحة، وفجأة ظهرت سيارة أخرى في مسرح الجريمة، ووقع تبادل بالذخيرة الحية أسفر عن استشهاد خمسة من عناصر إدارة مكافحة التهريب.

