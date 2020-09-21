المحلة تفضح كذب قنوات الإخوان والجزيرة.. القناة القطرية تذيع فيديو قديم خلال احتفالات مشجعى الكرة بزعم أنها مظاهرات.. وبث مباشر ...

واصلت جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية، نشر الأكاذيب والفبركة، لتسقط فى فضيحة وجريمة أخلاقية ومهنية جديدة، بفبركة فيديوهات قديمة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك، مدعين كذبا أنها مظاهرة للمواطنين فى المحلة بميدان الشون، وهو ما كشف عن كذبه "ميدان الشون" الخالى من أى مظاهرات.

قناة الجزيرة بثت اليوم فيديو زعمت أنه لمظاهرات بميدان الشون بالمحلة الكبرى، لكن الحقيقة أن القناة فبركت فيديوهات قديمة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك، مدعين كذبا أنها مظاهرة للمواطنين فى المحلة، وهو ما كشف عن كذبه "ميدان الشون" الخالى من أى مظاهرات.

عدد كبير من المواطنين المتواجدين بميدان الشون بالمحلة أكد لـ اليوم السابع أن الميدان لم يشهد أي تجمعات للمواطنين، وأن الحركة بالميدان كانت طبيعية مثل كل يوم، خاصة أن اليوم لم يكن فيه مباريات كرة في الدورى، حيث عادة ما يجتمع المواطنون بعد كل مباراة في الميدان، مشددين أنهم شاهدوا المظاهرات فقط على قنوات الإخوان الإرهابية، التي لم يكن لها أي ظل من الحقيقة أو الواقع.

وأجرت "اليوم السابع" جولة بالفيديو والصور داخل الميدان، الذى شهد سيولة في المرور، ولم يشهد أي تواجد لعناصر تابعة للجماعة الإرهابية، وفضح الميدان الخالى، الادعاءات الباطلة من الجماعة الإرهابية وقنواتها المشبوهة، والتى تحاول النيل من مصر ودعوات التخريب وإسقاط مصر، فقاموا بفبركة فيديوهات قديمة تظهر فيها ساعة فى الميدان تم إزالتها منذ أكثر من 6 أشهر وتم توسعة الطريق ورصفه ولا توجد ساعة بالميدان تماما، كما أن الفيديوهات المنشورة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك.



