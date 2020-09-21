انطلاق أعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة بمشاركة "السديس".. صور

انطلقت أعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة، بمشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، حيث نشر الحساب الرسمي لشئون الحرمين عبر تويتر عددا من الصور لأعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة.



تغريدة عن كسوة الكعبة

وقال الدكتور عبدالرحمن السديس، في تصريحات له إن هذا العمل یعد من ضمن الأعمال الدوریة القائم علیھا مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث يقوم بإجراء عملیة صیانة وتنظیف ثوب الكعبة المشرفة على مدار العام، وذلك باستخدام أحدث التقنیات وأفضل المواد في تنفیذ أعمال صیانة الكعبة المشرفة.



أعمال الصيانة لكسوة الكعبة

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام، وذلك امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة وبالكعبة المشرفة خاصة.

وحضر أعمال الصيانة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية والمشرف العام على مكتب الرئيس الدكتور سعد بن محمد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية السعودي محمد بن مصلح الجابري.



أعمال الصيانة لكسوة الكعبة



الكعبة المشرفة



جانب من أعمال الصيانة لكسوة الكعبة



