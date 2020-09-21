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بركات : قضيت فى الأهلى أفضل 9 سنوات فى حياتى الكروية

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بركات : قضيت فى الأهلى أفضل 9 سنوات فى حياتى الكروية
بركات : قضيت فى الأهلى أفضل 9 سنوات فى حياتى الكروية

أكد محمد بركات نجم الأهلى السابق أنه يرى أن مشواره مع الأهلى  يعد أفضل 9 سنوات فى حياته الكروية خلال مسيرته بالكامل منذ أن بدأ ممارسة كرة القدم ، مشيرا إلى أنه يعشق مديره الفنى السابق فى الأهلى البرتغالى مانويل جوزيه ، مؤكدا على أنه كان يتمتع بعلاقه طيبة معه ، مضيفا إلى أنه كان يعتبر عمال غرف خلع الملابس أهل و أخوات خلال الفترةالتى قضاها فى القلعة الحمراء .

و حرص بركات خلال لقاؤه فى برنامج البيت الكبير على قناة الأهلى على تهنئة جماهير الأهلى بالتتويج بلقب الدورى الـ 42 ، قائلا أن الأهلى عندما حسم لقب مبكرا يفكر فى ما يليه مباشرة .

سجل بركات فى مشواره مع الأندية "125" هدف، حيث سجل "73" هدفا فى الدورى المصرى، والدورى السعودى "11"، كأس مصر "7" أهداف، وكأس "هدفين"، وكأس قطر "هدف"، "25" هدفا فى بطولات إفريقيا، وهدف فى بطولات آسيا، و"5" أهداف عربية.

ومع الأندية سجل مع الأهلى المصرى "61" هدفا فى "243" مباراة، كما سجل "44" مع الإسماعيلى، "18" مع أهلى جدة، وهدفا مع السكة الحديد، وهدفا مع العربى القطرى كما شارك فى كأس العالم للأندية "4" مرات، لعب مع المنتخب الأول "70" مباراة سجل خلالها "9" أهداف، وانضم للأول مرة فى عهد الفرنسى جيرار جيلى أمام كوريا الجنوبية "9 يونيو 2000"، وحقق مع المنتخب لقب كاس الأمم الإفريقية 2006، وذهبية دورة الألعاب العربية "2007".

كما حقق بركات مع الإسماعيلى لقب الدورى "2001-2002"، وكأس مصر "2000"، ووصافه الدورى موسم "1999-2000"، ووصافة الكاس "1999" ووصافة كأس الاتحاد الإفريقى "2000"، كما فاز مع أهلى جدة السعودى بالبطولة العربية "2003

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