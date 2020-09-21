وزير الأوقاف يحظر أى أنشطة أو تجمعات فى المساجد لغير الصلاة

شدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على مديرى المديريات باتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أى محاولة لاستغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب.
وقال جمعة فى تصريحات له اليوم، إنه تقرر حظر أى أنشطة أو تجمعات فى المساجد لغير الصلاة فى الظروف الراهنة، مؤكدًا أن اجتماع أى مرشح بالناس فى المسجد تحت أى شكل غير مقبول ولا مسموح به، وكانت وزارة الأوقاف، أصدرت بيانًا حذرت فيه من أى محاولة لاستغلال المساجد بأى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية محذرة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه من يقوم بذلك أو يسمح به أو يغض الطرف عنه.
كما أكدت أنها كعادتها إذ تشجع على المشاركة الإيجابية دائما فإنها تحذر من انجراف أى من العاملين بها فى الدعاية الانتخابية لأى من المرشحين ،أو التهاون فى الحفاظ على عدم إقحام المساجد وملحقاتها فى الدعاية الانتخابية لأى شخص أو حزب .
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