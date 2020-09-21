التليفزيون هذا المساء.. تطوير العشوائيات: الانتهاء من المناطق غير الآمنة بنهاية العام الجارى..الكهرباء: التوصيلات المخالفة تؤثر ...

تناولت برامج التليفزيون مساء أمس الأحد، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى وشغلت الرأى العام.

"

قال المهندس إيهاب حنفي، منسق جهاز تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقت افتتاح منطقة حى الأسمرات أعطى توجيها بالقضاء على العشوائيات، موضحاً أن هناك 357 منطقة بها 243 ألف وحدة سكنية، ونهاية العام الجارى سننتهى من المناطق غير الآمنة. وأضاف إيهاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، تقديم سيد علي، أن هناك حوالي 176 ألف وحدة على مستوي الجمهورية يتم إنشاؤهم، قائلا: "منذ إنشاء الصندوق عام 2008 وقت انهيار صخرة الدويقة تم إنفاق 652 مليون جنيه حتى 2016، وأنفقنا 27 مليار جنيه منذ تكليف الرئيس السيسى عام 2016 وحتى الآن".

وأشار منسق جهاز تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إلى أنه يتم نقل العشوائيات التى يصعب تطويرها بنفس المكان، لافتا إلى أنه في عام 2030 سيتم الانتهاء من العشوائيات الآمنة وغير الآمنة، ويتبقي حالياً حوالى 61 منطقة.

"متحدث الكهرباء" يؤكد التوصيلات المخالفة تؤثر على شبكة التوزيع

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم الكهرباء، إن وزارة الكهرباء تلقت 700 ألف طلب للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة الى العداد للكودى، موضحا فى مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، تقديم سيد علي، أن مجلس الوزراء وافق على التحول من الممارسة للعداد الكودي ، ويتم برقم كودي وليس باسم الشخص، موضحاً أن من يحصل على العداد بطريقة غير قانونية يؤثر على الشبكة الكهربائية.

وأضاف حمزة، أن هناك بعض الأشخاص يقومون بتوصيل الكهرباء إلى المنازل بطريق غير قانوني، وذلك يؤثر على حجم الكهرباء، لأن التوصيل يتم بشكل مخالف وغير تقني عن طريق كابلات غير مطابقة ما يؤثر على شبكة التوزيع .

175 شركة قطاع عام وخاص تشارك بمعارض "أهلا مدارس" بتخفيضات تصل إلى 30%

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه جرى افتتاح معرض "أهلا مدارس" بالمقر الرئيسي بمدينة نصر، إضافة إلى 19 معرضا آخرين بمختلف أنحاء الجمهورية و21 معرضا متنقلا، بداية من اليوم وحتى 27 سبتمبر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن معارض "أهلا مدارس" بالشراكة مع 175 شركة قطاع عام وخاص لتوفير مستلزمات الدراسة، كما تم التركيز على المنتج المحلى، موضحًا أنها تشمل كل المستلزمات المدرسية وأدوات غذائية وأجهزة الحاسب الآلى.

وأوضح أن التخفيضات تصل إلى 20 و30 %، مشيرًا إلى أن المعارض الثابتة من 10 صباحا وحتى 10 مساء، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

4 رؤساء مدن يكشفون أبرز التسهيلات لإقبال المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء

قال أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، إن التسهيلات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء كان لها أثر إيجابى في حث المواطن على الإقبال للدخول في مظلة قانون التصالح.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه كان هناك أعداد كبيرة أقبلت على التقدم بملفات للتصالح، ما جعل العمل غير مركزى والتقديم في المراكز القروية.

من جانبه، أشار محمد خميس، رئيس مركز ومدينة دمنهور، إلى أن قانون التصالح أفاد المواطن بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن 24 ألف طلب تقدم للتصالح بـ 116 مليون جنيه تم سدادهم.

وفى نفس السياق، أوضح اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن قانون التصالح كان مطلوب من زمان، من أجل إدخال المرافق على البيت، مقدمًا الشكر لمحافظ كفر الشيخ بإدخال منظومة إلكترونية لتصبح المحافظة الأولى للتسجيل إلكترونيًا من المنزل خطوات التصالح.

وذكر أن محافظة كفر الشيخ لها السبق الأول والأخير، حيث تم وضع النظام الإلكترونى على البوابات الإلكترونية، حيث هناك 9 مراكز تكنولوجية وتم إدخال 88 مدرسة بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم ووضع المظومة داخل المدرسة في كل قرية.

وفى سياق متصل، لفت أشرف الليثى رئيس مركز ومدينة منوف، إلى أن منظومة التصالح خلية نحل تعمل صباحا ومساء في محافظة المنوفية، مضيفاً أن توعية المواطن هي التي جاءت بزيادة الإقبال على جدية التصالح.

