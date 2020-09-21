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الأهلى أمام الزمالك فى نصف نهائى كأس رجال الطائرة

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الأهلى أمام الزمالك فى نصف نهائى كأس رجال الطائرة
الأهلى أمام الزمالك فى نصف نهائى كأس رجال الطائرة

تستضيف  اليوم الأثنين ، صالة نادى صيد 6 أكتوبر نهائيات كأس مصر للرجال للكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020 ، حيث يقام دور قبل النهائى، بمواجهتى  طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى والأهلى مع الزمالك، وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى و التى كانت بمثابة تحصيل حاصل ، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى .

وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل  لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .

 

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.

 

حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، يوم 21 أكتوبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتغيير بعض بنود اللائحة ومناقشتها مع الأندية، وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضى والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.

 

 

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 