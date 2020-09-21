مع الرئيس السيسي.. كل أسبوع 25 كم طرق بيتعملوا أو بيترفع كفاءتهم.. طفرة كبيرة لقطاع النقل خلال 6 سنوات.. تطوير 8 آلاف كم طرق و24...

في الوقت الذي نسمع فيه الأحاديث المرسلة فقط، غير المستندة لأي معلومات، نجد أن الأرقام والواقع يكذبان كل حديث مغلوط بشأن وضع مصر الآن، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فمصرمع الرئيس السيسي أصبحت بالواقع والأرقام أفضل، وبها طرق تليق بمكانتها، بعد إحداث طفرة فى قطاع النقل خلال 6 سنوات، حيث شهدت أعمال تطوير وتحديث وتجديد للقطاع لتكون البداية 25 كم طرق ما بين إنشاء أو رفع كفاءة.

خلال 6 سنوات فقط تم تطوير 8 آلاف كم طرق.

كل أسبوع ونص بناء كوبري أو نفق جديد، لتكون النتيجة 248 كوبرى ونفق "سهل حياة الناس"

كل أسيوع تم إنشاء 3 بوابات إلكترونية جديدة وماكينات تذاكر جديدة بمحطات المترو

وفى 6 سنوات تم تركيب 850 بوابة إلكترونية، و100 ماكينة تذكرة بمترو الأنفاق

وقريبا وعد الرئيس بتطوير شامل لمنظومة السكه الحديد في مصر

مصر قفزت من المركز 118 إلى 28 فى جودة الطرق خلال 6 سنوات

