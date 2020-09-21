تورتة ضخمة ورقص فى حفل عائلى احتفالا بألبوم أصالة "لا تستسلم".. فيديو وصور

تعيش النجمة السورية أصالة نصري حالة من الفرحة، بعد نجاح ألبومها الأخير "لا تستسلم" الذي طرحته خلال الفترة الماضية، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات، وقرر أبناؤها شام الذهبي وخالد الذهبي، إقامة حفل عائلي احتفالا بنجاح الألبوم وسط أجواء من الرقص والغناء.

وشارك خالد الذهبي متابعيه بمجموعة فيديوهات وصور من الاحتفالية العائلية التي جمعت والدته وعددا من أقاربهما عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، حيث صمم أبناء أصالة تورتة ضخمة لها بمناسبة نجاح الألبوم.









وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى الذى تؤديه باللهجة الخليجية، طرحته عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ومن أغانى الألبوم "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

يذكر أن آخر أعمال أصالة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، التى طرحت بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى الماضى.

