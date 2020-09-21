أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، وقوع كارثة كبرى في ولاية ألاباما جراء إعصار سالي، الذي بدأ في 14 سبتمبر الجارى، وما زال مستمراً.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب أمر بالمساعدات الفيدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من الإعصار، مشيراً إلى أن إجراء الرئيس يتيح التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات بالدوين وإسكامبيا والمتنقلة.

وأفاد البيان أن التمويل الفيدرالي يتوفر على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية، مبيناً أنه تتواصل تقييمات الأضرار في مناطق أخرى، ويمكن تحديد المزيد من المجالات وأشكال إضافية من المساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يعلن ولاية ألاباما منطقة كارثة جراء إعصار سالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.