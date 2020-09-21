أخبار عاجلة
الخطوط الجوية السعودية تكشف عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية -
الأطراف الليبية تتفق على عقد جولة حوار جديدة بالقاهرة -
تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد -
نقابة الإعلاميين تعلق على اختيار طارق سعدة ضمن أعضاء مجلس الشيوخ -
الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم يكرم أسرة اللواء أحمد فولي -
فوز صعب للأرجنتين على بوليفيا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022 -
ربيع ياسين: أسامة فيصل زايد 3 كيلو واللجنة الخماسية «ماساعدتنيش» -
حلمي طولان يهاجم ربيع ياسين: إحنا مش كفتجية -
تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مكافأة جديدة حال الفوز بـ أبطال أفريقيا -
وائل الإبراشى: قرار ركوب كبار السن المواصلات العامة مجاناً لم يفعل على أرض الواقع -

ترامب يعلن ولاية ألاباما منطقة كارثة جراء إعصار سالى

أهم الاخبار تبليغ
ترامب يعلن ولاية ألاباما منطقة كارثة جراء إعصار سالى
ترامب يعلن ولاية ألاباما منطقة كارثة جراء إعصار سالى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، وقوع كارثة كبرى في ولاية ألاباما جراء إعصار سالي، الذي بدأ في 14 سبتمبر الجارى، وما زال مستمراً.
وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب أمر بالمساعدات الفيدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من الإعصار، مشيراً إلى أن إجراء الرئيس يتيح التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات بالدوين وإسكامبيا والمتنقلة.
وأفاد البيان أن التمويل الفيدرالي يتوفر على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية، مبيناً أنه تتواصل تقييمات الأضرار في مناطق أخرى، ويمكن تحديد المزيد من المجالات وأشكال إضافية من المساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يعلن ولاية ألاباما منطقة كارثة جراء إعصار سالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 