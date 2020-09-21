يارا تقدم أغنية جديدة لجمهورها بحفلها فى العيد الوطنى السعودى

انتهت المطربة اللبنانية يارا من تسجيل أغنية جديدة لتكون مفاجأة لجمهورها بالسعودية، وهى من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان إبراهيم الغانم، وتوزيع عباس صباح، ومن المقرر أن يارا تقدم أغنية فى مهرجان العيد الوطني السعودي، الأسبوع الحالي، ومن ناحية أخرى طرحت يارا مؤخرا أغنتين الأولى أغنية بعنوان "ما يهمك يا بيروت"، إهداء للشعب اللبنانى بعد انفجارات بيروت، والثانية باسم "الهروب"، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مجد، وألحان صمت، توزيع شريف قاسم.

وكانت النجمة اللبنانية يارا عادت إلى تسجيل أغنياتها من جديد فى الاستوديو بعد فترة غياب تعود إلى ثلاثة أشهر بسبب الحجر المنزلي الذى فرضه تفشي فيروس كورونا على الجميع، وشاركت يارا جمهورها بأول صور لها داخل الاستوديو فى دبي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت المطربة يارا فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام غنت فيه لمدينة بيروت، حيث قالت فيه: "من قلبى سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم"، كما علقت على الفيديو بكتابة : "من دبى لبيروت..اشتقت للبنان القديم .. لبنان اللى بيشبهنا".



