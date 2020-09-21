الرئيس الجزائرى يعين محافظا جديدا للبنك المركزى

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، عن تعيينه نائب محافظ بنك الجزائر المركزي، رستم فاضلي، محافظا جديدا له.

وقال تبون، خلال مقابلة جمعته مع بعض وسائل الإعلام الجزائرية: "لقد أمضيت نهاية الأسبوع الماضي المرسوم المتعلق بتعيين السيد رستم فاضلي محافظا لبنك الجزائر".

وأكد تبون ضرورة "تقليص" الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية، والتي تتراوح بين 12 و 14 مليار دولار سنويا، دون المساس بالفئات الاجتماعية الهشة.

وتابع قائلا: "شرعنا في التكفل بهذه الفئة التي يقل دخلها عن 30 ألف دينار من خلال إعفائها من الضريبة على الدخل الإجمالي وسنستمر في دعمها حتى نضمن العيش الكريم لجميع الجزائريين".

وكان فاضلي يشغل حتى قرار التعيين، منصب نائب محافظ البنك المركزي.

وبقي منصب محافظ بنك الجزائر شاغرا منذ تقلد المحافظ السابق، أيمن بن عبد الرحمان، حقيبة وزارة المالية في يونيو المنصرم.