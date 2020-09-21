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كشرى يدرس الجونة بالفيديو قبل موقعة الخميس بالدورى

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كشرى يدرس الجونة بالفيديو قبل موقعة الخميس بالدورى
كشرى يدرس الجونة بالفيديو قبل موقعة الخميس بالدورى

يعكف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد عبد المنعم كشرى، على دراسة فريق الجونة بالفيديو من خلال المباريات السابقة للفريق الساحلى، لتحديد نقاط القوة والضعف، وذلك استعداداً لمباراة الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع أسوان بنظيره الجونة على استاد خالد بشارة يوم الخميس المقبل، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة عروضهم القوية للمباراة الرابعة على التوالى، بعد الفوز على الانتاج الحربى وطنطا وأخيراً الزمالك لأول مرة فى تاريخ أبناء الجنوب.

وبدأ الجهاز الفنى لأسوان بمراجعة مباراة الجونة وسموحة والتى أقيمت بالجولة 28 وانتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف.

من جانبه، كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن صرف مكافآت استثنائية للاعبى الفريق بعد الفوز التاريخى الذى حققه أبناء الجنوب على نادى الزمالك، والذى يعد أول فوز لأسوان فى تاريخ مواجهات الفريقين منذ عام 1990، وقال أمين فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، جماهير الصعيد كلها فرحانة وسنصرف مكافآت إجادة إلى جانب مكافآت استثنائية بعد هذا الفوز التاريخى.

وأضاف أمين، "أسوان يسطر التاريخ مثلما فعل فى التسعينات، وأحمد كشرى حقق طفرة فى الفترة الأخيرة فوزنا على الزمالك فى استاد القاهرة الدولى يعنى لنا الكثير وأشكر اللاعبين على الجهد الذى بذلوه. 

 

من جانبه، كشف أحمد كشرى عن سعادته بعد الفوز على الزمالك، وقال مدرب أسوان:" من حقى أفرح بفوز فريقى أسوان على الزمالك، وكمان أفرح للنادى بتاعى الأصلى الأهلى بحسم درع الدورى بعد فوز أسوان على الزمالك لأن الزمالك هو المنافس التقليدى للأهلى"، مشيرا إلى أنه حقق الفوز على كل المدربين الذين ينتمون للزمالك عندما لعب ضدهم فى أى مباراة.

 

ويحتل أسوان المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد خوض 28 مباراة بالدورى العام، حيث فاز أبناء الجنوب فى 8 مباريات من بينها أخر ثلاث لقاءات، وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.

 


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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 