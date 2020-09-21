وزير الصحة السودانى يلتقى بمندوب منظمة اليونيسف بالسودان

التقى وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة احمد، يوم الأحد، في الخرطوم بمندوب منظمة اليونيسف بالسودان عبدالله الفاضل.

وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم المقدم من قبل منظمة اليونسيف في دعم البرامج وتنفيذ الخطط ،داعياً المنظمة لدعم الإعلام لتوعية و تشجيع المواطنين من أجل الاستخدام الأمثل للناموسيات التي توزع للولايات.

وحث وزير الصحة منظمة اليونيسف على دعم الإعلام للترويج لأنشطة مكافحة الناقل وحملة شلل الأطفال التي ستنطلق في بداية الشهر المقبل.

من جانبه أكد ممثل منظمة اليونيسف التزامهم بدعم وزارة الصحة السودانية وتسخير الإمكانيات المتاحة لرفع الوعي للاستخدام الأمثل للناموسيات ودعم البرامج حتى الوصول للهدف المنشود.



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