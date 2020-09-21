نجمة مسلسل Elite ماريا بيدرازا تخطف الأنظار فى مهرجان San Sebastian السينمائى

التقطت عدسات المصورين النجمة العالمية ماريا بيدرازا، نجمة المسلسل الإسباني elite، أثناء ظهورها فى مهرجان San Sebastian السينمائي الذي يقام حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد. وخطفت النجمة صاحبة الـ 24 عاماً الأنظار اليها في أحدث ظهور لها بعد خروجها من العزل الصحي المنزلي الذي كانت تقضيه برفقه صديقها لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتدت ملابس كلاسيكية باللون البني من أسفلها غطاء باللون الأسود يكشف جسمها.
وكانت قد كشفت الشركة المنتجة للمسلسل الإسباني الشهير Elite، عن لقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الرابع من المسلسل المقرر أن يضم تفاصيل أكثر ومغامرات جديدة بعد غياب بعض الممثلين عن الموسم الجديد ورحيلهم بخروجهم من المدرسة والانتقال لاستكمال دراستهم في أحدي الكليات.
ووفقًا لتقرير عبر موقع tvline، فإن الموسم الرابع من المسلسل الشهير، سيحظي بالكثير من المفاجآت بعد استبعاد النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، صاحبة شخصية "الماركيزة كارلا"، والنجمة العالمية دانا باولا صاحبة شخصية "لو"، والممثلة الإسبانية صاحبة الأصول المغربية مينا الحماني، من الموسم الرابع، بعد تخرجهم من الصف الأخير في المدرسة واتجاههم الى بدء مغامرات جديدة في الجامعة.
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