أهالى بنى سويف يضعون صورا للأراجوزات محمد ناصر ومحمد على وعماد البحيرى على صناديق القمامة ويدهسوهم بالأحذية.. ويؤكدون: مصيرهم إل...

عبر أهالى بنى سويف عن رفضهم لجماعة الإخوان الإرهابية ومساندتهم للدولة المصرية ضد قوى الشر وأعداء الوطن، وأكد أهالى قرية الإخوان الإرهابيين محمد ناصر وعماد البحيرى، ببنى سويف، أنهم خونة ويعادون الوطن، وأن الجميع يرفض ممارساتهم، وقاموا بوضع صور تميم وأردوغان على صناديق القمامة، فى رسالة بأن من يقف ضد مصر ويحاربها مصيره إلى مزبلة التاريخ.



ضرب مذيعين الإخوان بالشباشب

ورد بها أهالى بنى سويف على الخونة محمد ناصر وعماد البحيرى بعبارة "إلى مزبلة التاريخ"، هذه هى الكلمة الملحقة بصور تميم وأردوغان والتى انتشرت على صناديق القمامة والأرض فى شوارع ومراكز بنى سويف، وبدأت قصة الصور من حملة شبابية بعنوان "خليك معاهم" حينما شعروا بوجود حرب داخلية وخارجية على الدولة المصرية فحاولوا تقديم كل ما لديهم لدعم وطنهم فى هذا التوقيت.

الأهالى يسيرون على صور الخونة من الإخوان

وقال عزام سيد، من أهالى بنى سويف، إنهم حاولوا التعبير عما بداخلهم بصورة لتميم وأردوغان ومحمد ناصر وعماد البحيرى ومحمد على، وبدأوا حملات بلصق صورهم فى الشوارع وحاولوا توسيع حملتهم فى معظم القرى والمراكز ببنى سويف.



تميم وأردوغان

وأضاف أحمد ناصر، من أهالى بنى سويف، أنهم حاولوا توصيل الفكرة بطريقتهم، وقال: "إلى مزبلة التاريخ.. كلمة معبرة جدا لأن هذا ما سيئول له كل من يحاول تدمير مصر، وهذا ما آل له كل من حاول مهاجمة مصر على مر التاريخ".

