مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين 21 – 9 – 2020، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالي بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مواجهتى أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد - السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتى - التاسعة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



ميلان ضد بولونيا - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم



بيرسبوليس الإيرانى ضد الدحيل القطرى - الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8

السد القطرى ضد النصر السعودى - الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7

التعاون السعودى ضد الشارقة الإماراتى - الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8

سباهان أصفهان الإيرانى ضد العين الإماراتى - الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



إنبى ضد الإسماعيلى - الثالثة عصرا - على قناة أون تايم سبورت

سموحة ضد المصرى البورسعيدى - الخامسة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت

طلائع الجيش ضد وادى دجلة - الخامسة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت

بيراميدز ضد حرس الحدود - الثامنة مساء - على قناة أون تايم سبورت



