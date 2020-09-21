أنجلينا جولى تشترى لعب أطفال مع أبنائها بعد اجتماع براد بيت وجينيفر أنيستون "صور"

يبدو أن النجمة أنجلينا جولي لم تهتم للأخبار التي أثيرت طوال اليومين الماضيين بشأن اللقاء الفني الأول بين براد بيت وجينيفر أنيستون منذ 19 عاما، على هامش التحضير لفيلم Fast Times At Ridgemont High 1982، وذلك بعدما نشر موقع الديلي ميل صوراً لأنجلينا أثناء خروجها مع عدد من أبنائها الـ 6 في أحد المولات بلوس أنجلوس، وظهرت في محل لعب أطفال وهى تشترى منه.



أنجلينا جولي

كما أضاف الموقع أن جولى كأى أم تحب الخروج والتنزه مع أبنائها، وظهرت مؤخراً بتلك البساطة المعتادة وكأنها ترد على كل التقارير التي تشير لها بخصوص الصخب الذى يحدثه براد بيت وأنيستون بأنها تهتم بأبنائها فحسب.

واجتمع براد بيت وجنيفر أنيستون مجددًا على الشاشة لأول مرة منذ عقود يوم الخميس الماضى للقراءة على الطاولة لمشاهد فيلم 1982 Fast Times At Ridgemont High، حيث لعب الممثل البالغ من العمر 56 عامًا دور براد هاميلتون، الذى لعبه فى الأصل القاضى رينهولد، بينما لعبت زوجته السابقة جينيفر 51 عامًا، دور ملكة الجنس "ليندا باريت".



أنجلينا مع أبنائها

وشارك الزوجان السابقان الشاشة معًا خلال قراءة أحداث من خلال مشهد وصول براد إلى حفلة بلياردو استضافتها أخته الصغرى ستايسي هاميلتون، والتي لعبت دورها الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار جوليا روبرتس، 52 عامًا.

ويعتبر لقاء براد بيت وجيينفر أنيستون أول لقاء فني لهما بعد 19 سنة من الانفصال، عبر منصتي "فيس بوك" و"تيك توك" لقراءة حية لفيلم كوميدي رومانسي وكان آخر ظهور لبراد بيت أمام زوجته السابقة جنيفر أنيستون عندما حل ضيفاً بمشهد في المسلسل الشهير "فريندز".

وظهر الثنائي من خلال الحسابات الرسمية لمؤسسة "بنس كور" هذا الأسبوع لقراءة حية مشتركة للفيلم الكوميدي الرومانسي "​Fast Times At Ridgemont High​" من بطولة الممثل الأمريكي شون بين، والذي تم عرضه أول مرة عام 1982.

وكانت جنيفر أنيستون تزوجت براد بيت عن حب عام 2000 لكنه حين صوّر فيلم: Mr & Mrs Smith إلى جانب أنجلينا جولي، ونشأت علاقة قوية بينهما وبدآ في التخطيط لحياتهما المستقبلية، تم الإنفصال عن زوجته جينيفر عام 2005.

