المقاولون يطوى صفحة الاتحاد استعداداً للمقاصة فى الجولة 29

أغلق الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، صفحة مباراة الاتحاد السكندرى، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الدولة 29 والتى تقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث يسعى ذئاب الجبل لحصد ثلاث نقاط ثمينة فى مواجهة قوية أمام أبناء الفيوم بقيادة إيهاب جلال، والذى خلق حالة من التوهج الكروى فى أداء المقاصة منذ العودة من توقف كورونا.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو المقاولون لتدريبات استشفائية للتخلص من أثار الإرهاق بسبب ضغط المباريات واستعادة اللياقة قبل موقعة الجولة 29.

من جانبه، يرى المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك مؤخراً هو تجسيد لمفهوم "الاحتراف الوهمى"، وقال عادل في تصريحات خاصة : كارتيرون ليس الأول ولن يكون الأخير فى هذا الأمر، ورحيله كان صادماً بهذه الطريقة خاصة مع الوقت الضيق وتلاحم البطولات الأمر الذى يورّط الفريق الأبيض وهذا بمثابة انهيار لأخلاق الرياضية، فالإلتفاف على العقود هو أسوأ ما يكون" ، وواصل عادل:" الأهلى أو الزمالك هما من يصنعان أسماء المدربين هما البوابة الذهبة للمدربين الأجانب وليس العكس، وعلينا أن نراعى مستقبلاً الالتزام الأخلاقى ومدى الالتزام بالعقود".

وفى وقت سابق، كشف المهندس محمد عادل أن مدرب الفريق عماد النحاس تلقى عرضاً مغرياً بثلاثة أضعاف راتبه مع ذئاب الجبل ورفضه، وأبلغنا أنه لن يرحل سوى لتدريب الأهلى، وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المقاولون مدد تعاقده مع عماد النحاس لمدة موسم آخر، ولكن تعاقد عماد النحاس معنا مثل أى تعاقد مع مدرب يتواجد فيه شرط جزائى يمنح المدرب فرصة دفع الشرط الجزائى والرحيل فى أى وقت، ولكننا نثق أنه لن يفعلها فلقد كان المحاسب الخاص بالنادى يخطئ فى وضع مكافأته ومع ذلك لم يتحدث أو يبلغنا أنه يحصل على أقل من حقه ".

وأضاف المشرف العام على المقاولون، "سأذيع سراً لا يعرفه أحد، مسئولو أحد الأندية استأذنونى للتفاوض مع عماد النحاس ووافقتهم وعرضوا عليه عرضا ماليا يقدر بثلاثة أضعاف راتبه مع المقاولون ومع ذلك رفض وأبلغهم أنه لن يرحل عن ذئاب الجبل سوى فى حالة واحدة وهى تدريب النادى الأهلى، حلمه الأول فى عالم التدريب، والإغراء الوحيد الذى قد يدفعه لترك المقاولون".

