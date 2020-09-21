تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا بالمكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد إنها سجلت 3542 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و235 وفاة نزولا من 5167 إصابة و455 وفاة في الإحصاء اليومي السابق المعلن السبت.
وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي بالبلاد وصل إلى 697663 إصابة و73493 وفاة.
وقال هوجو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة إن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن.
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