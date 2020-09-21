سماح أنور: والدتى قالت لى التمثيل "مهنة المنتظرين"

قالت الفنانة سماح أنور إنها غائبة عن مجال التمثيل منذ فترة، ولا تعلم ما السبب في ذلك خاصة أن الدتها كانت تقول لها "دى مهنة المنتظرين" مضيفة أنها لا تسعى وراء ذلك وتمثل فقط الدور الذى يأتي لها.





وأضافت خلال استضافتها مع الإعلامية ايمان الحصرى في برنامج "مساء دى ام سى" الذى يذاع على فضائية دى أم سى أن الراحل فريد شوقى عندما انحصرت عليه الأضواء اتجه إلى إنتاج الأعمال الفنية منها "البخيل وأنا" وغيره من الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرا مشيرة أن التمثيل بالنسبة لها شىء خاص تربت عليه من فترة كبيرة .





يشار إلى أن سماح أنور شاركت فى رمضان قبل الماضى بمسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع النجمة دنيا سمير غانم للمخرج خالد الحلفاوى تأليف أيمن وتار، وشارك فى بطولته كل من هشام ماجد وسمير غانم ومحمد سلام وبيومى فؤاد وشيماء سيف واخرون.

وكانت أحداث المسلسل تدور حول 3 شخصيات بقصص مختلفة، الأولى بيلا: التي تمتاز بشخصيتها القوية والمسيطرة وتعمل في إصلاح العلاقات العاطفية. والثانية لهفة: تحلم بالشهرة فتستخدم كافة أساليب الكذب للوصول لها. والثالثة لولي: التي تعيش في مزرعة بطاطس، بعد اختفاء أهلها واعتقادها أن العالم انتهى، حتى تتقابل مع جمال الذي يخبرها أن العالم مازال مستمر، فتقرر الخروج والبحث عن والديها.



