رئيس الجامعة اليابانية: "الشركات بتكلمنا عاوزة طلابنا الخريجين من دلوقتى"

أكد الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن الجامعة منضبطة ولديها شريك قوى، ومناهجها الدراسية تستهدف ربط التعليم بالصناعات الجادة التي سيكون لها مردود اقتصادي في المستقبل، مضيفًا: "ناس كلموني من شركات محترمة قالوا عاوزين الخريجين بتوعكم من دلوقتى".

وقال رئيس الجامعة المصرية اليابانية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، :"لم نكن نحب أو نشجع التعليم عن بعد لأننا نريد أن يأتي الأستاذ الياباني للجامعة ويلتقي طلابه ويكون التدريس وجهًا لوجه، لأن الهدف من الشراكة مع اليابان نقل الثقافة والقيم التي تساهم في تطبع الطلاب بطباع أساتذتهم، ونرى أن تأثير الجامعة سيكون أقوى من البيت".

وواصل:"أرى أن التعليم الهجين يخلق فصل بين الواقع والتخيل، وهذا أمر خطير جدًا، ويجب أن ننتبه لكل أبعاده، ولو فتحنا موضوع التعليم عن بعد، سيوفر الأساتذة اليابانيين السفر، ولكن إحنا مش عاوزين كدا، ونريد أن يأتي الأساتذة إلى لجامعة، ولكن ظروف كورونا أرغمتنا على استغلال قصة التعليم عن بعد والتعليم التخيلى، وبالفعل قدمنا فصول تخيلية أقرب ما يكون للواقع، وتطبيقها".