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منى زكى تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر "صور"

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منى زكى تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر "صور"
منى زكى تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر "صور"
منى زكى تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر "صور"
منى زكى تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر "صور"
منى زكى تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر "صور"
منى زكى تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر "صور"
منى زكى تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر "صور"

ظهرت الفنانة منى زكى في جلسة تصوير جديدة مع قرب انتهاء فصل الصيف، فيما تداول العديد من معجبيها ومحبيها على منصات السوشيال ميديا عددا من الصور التي التقطها خلال الجلسة التصويرية لتوديع الصيف على شاطئ البحر، وقد لاقت الصور إعجاب الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى.

منى زكي في أحدث ظهور لها
منى زكي في أحدث ظهور لها

 

من ناحية أخرى، أوشكت النجمة منى زكى على الانتهاء من تصوير مسلسل "تقاطع طرق"، حيث يتبقى لها نحو 3 أسابيع ويدخل المسلسل مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه على القنوات خلال شهر رمضان المقبل حيث تواصل التصوير بشكل يومى فى الديكور الخاص بالعمل، ويكثف مخرج العمل تامر محسن عدد ساعات التصوير للبدء فى المونتاج.

منى زكي
منى زكي

وعادت منى زكى لبلاتوه "تقاطع طرق" الفترة الماضية مع المخرج تامر محسن، لاستئناف تصوير مشاهد العمل، وذلك بعد توقف عدة أشهر بسبب أزمة فيروس ، والذى تسبب فى خروج العمل من شهر رمضان الماضى.

مسلسل "تقاطع طرق"، من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنانيوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، ، إيادنصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.

وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، وتدخل فى صراعات طويلة مع زوجها تايسون خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغيرمجرى الأحداث.

 

أحدث جلسة تصويرية للفنانة منى زكي
أحدث جلسة تصويرية للفنانة منى زكي

 

الفنانة منى زكي
الفنانة منى زكي

 

منى زكي تودع الصيف بأحدث جلسة تصويرية على البحر
منى زكي تودع الصيف بأحدث جلسة تصويرية على البحر

 

منى زكي تودع الصيف بأحدث جلسة تصويرية على شاطئ البحر
منى زكي تودع الصيف بأحدث جلسة تصويرية على شاطئ البحر

 

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 