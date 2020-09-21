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ألمانيا تسجل 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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ألمانيا تسجل 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
ألمانيا تسجل 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس ( كوفيد- 19 ) بواقع 922 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1345  إصابة في اليوم السابق ،ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 272337 ​​​.
ووفقا المعهد لم تشهد البلاد أي حالات وفاة جديدة بالفيروس ليظل عدد الضحايا ثابتا عند 9386 .

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 