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زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل الفلبين

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زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل الفلبين
زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل الفلبين

اعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر ضرب السواحل الشرقية للفلبين، ولا توقعات بحدوث أمواج مد​​​.
وبحسب المعهد تم تسجيل الزلزال عند الساعة 6.13 بالتوقيت المحلي ، على بعد 66 كيلومترا شمال بلدية بايابس فى مقاطعة سوريجاو الجنوبية وعلى عمق 77 كيلومترًا.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 