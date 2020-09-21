زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل الفلبين

اعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر ضرب السواحل الشرقية للفلبين، ولا توقعات بحدوث أمواج مد​​​.

وبحسب المعهد تم تسجيل الزلزال عند الساعة 6.13 بالتوقيت المحلي ، على بعد 66 كيلومترا شمال بلدية بايابس فى مقاطعة سوريجاو الجنوبية وعلى عمق 77 كيلومترًا.



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