ارتفاع إجمالى الإصابات بكورونا فى إفريقيا لما يقرب من 1.4 مليون

أفاد المركز الأفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى دول القارة الأفريقية بلغ مليون و 399 ألفًا و 186 إصابة .

وأضاف المركز في بيان يوم الأحد، أن إجمالي حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بلغ 33 ألفًا و 818 حالة وفاة.



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