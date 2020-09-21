"كباتن" الأهلي يقترحون تخصيص جزء من مكافأة الدوري لمؤمن زكريا

اقترح عدد من كباتن النادي الأهلي منح جزء من مكافأة الدوري الخاصة بجميع اللاعبين لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق والذي يمر بوعكة صحية حالياً للمساهمة في مصاريف علاجه المرتفعة، خاصة بعد اتخاذ إدارة النادي قراراً بصرف قيمة عقده بالكامل لمدة 3 سنوات خالصة الضرائب للوقوف بجانب اللاعب في محنته.

وحرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبي المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبي الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدوري من داخل غرفة ملابس الفريق ، وشارك زكريا صورة لاعبي الأهلي من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفي بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

من ناحية أخرى عرض مسئولو النادي الأهلي على نظرائهم في الرجاء المغربي ضم الأنجولي جيرالدو في صفقة شراء بدر بانون مدافع الفريق المغربي، على أن يتم خصم القيمة الشرائية للاعب من ثمن الصفقة، خاصة وأن إدارة الرجاء ترغب في تبادل بعض اللاعبين بين الفريقين خلال الفترة المقبلة، وتحفظ النيجيري جونيور أجاي نجم الأهلي على الانتقال للرجاء في صفقة شراء بانون معلناً رفضه الخروج للإعارة أو الانتقال لنادي افريقي، مشدداً أنه في حالة رحيله عن الأهلي سينتقل لنادي في أوروبا.