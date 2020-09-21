أسباب غضب الأهلى من البلايلى ولماذا تراجع الزمالك عن صفقة بابل؟

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن المارد الأحمر فى طريقه لحسم صفقتين على الصعيد المحلى، بجانب مفاوضات مع الرجاء المغربى لضم بدر بانون، مشيراً إلى أن تحفظ من مسئولى القلعة الحمراء على يوسف البلايلى فى أمر معين، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى حسم صفقة طاهر محمد طاهر ولكنه حسم صفقتين بخلاف طاهر على الصعيد المحلى ولن يعلن عنهما فى الوقت الحالى".

وأضاف شوبير، "مفاوضات الأهلى مع بدر بانون لم ينفها مسئولو القلعة الحمراء ولكن يظل حتى هذه اللحظة يوسف البلايلى بعيداً عن القلعة الحمراء، لأن مسئولى الأهلى لديهم تحفظ واعتراض على كثرة تصريحات والد اللاعب ووكيل أعماله، فهى أمور تزعج مسئولى الأهلى كثيراً ."

وتابع شوبير، "فايلر سوف يمنح الشباب والبدلاء فرصة فى المباريات المقبلة بالدورى، ولكن ليس من البداية، بمعنى أن البدء سيكون بالعناصر الأساسية مع منح الثنائى كهربا وحسين الشحات فرصة كافية لتجهيز أنفسهم وظهور الشباب مصطفى شوبير والعربى بدر ومحمد فخرى وأحمد شكرى سيكون أثناء سير المباريات بالتبديلات"

وأضاف شوبير، "كريم نيدفيد مازال يجاهد للعودة لتدريبات الأهلى، وعجبنى قرار الخطيب برئاسة بعثة الأهلى المتوجهة للمغرب لملاقاة الوداد، هذه عادة بيبو يظهر فى الأوقات الصعبة أياً كانت النتيجة "

وعن تراجع الزمالك عن التعاقد مع أرى بابل قال شوبير، "حقيقى مش عارف أقول أيه، هو ممكن يكون كارتيرون من طلب التعاقد معه وبرحيل كارتيرون تراجع الزمالك عن الصفقة، محدش عارف حاجة. "

وعن إصابة باهر المحمدى قال شوبير، "لاعب سيىء الحظ تعجل العودة للملعب فتجددت إصابته وسيغيب ثلاثة أشهر كاملة، نتمنى عودته فى أقرب فرصة".

وعن اتحاد الكرة قال شوبير، "مبقوش يعلنوا دلوقتى عن أى خطاب من الفيفا، وبقترح عليهم يطلقوا اسمى على دورى هذا الموسم عشان الناس كانت بتهاجمنى وبتقولى أنت بتحارب ليه عشان عودة الدورى وبعترف اه حاربت وواجهت كل الهجوم رغم ان ابنى فى الاهلى وكان عنده زميل مصاب بكورونا وكان معرض للإصابة ولكن يجب أن نؤمن أن كل شىء قضاء وقدر وكل الدوريات عادت للحياة ولم تلغى مثلما كان يتمنى الجميع".

وفى وقت سابق، أعلن حفيظ البلايلي، والد ووكيل أعمال النجم الجزائرى يوسف البلايلي، جناح أيسر فريق أهلى جدة السعودي، أن اللاعب يُرحب بالانتقال لصفوف النادى الأهلى المصري، مشدداً على أن عرض الأهلى يُعد الأفضل مقارنةً بعرضى كل من الزمالك وبيراميدز، اللذان فاوضا اللاعب مؤخراً.

يوسف البلايلى تخطى أزمة عنيفة كانت كفيلة بإنهاء مشواره الكروى والتى تعرض لها فى يناير من عام ‏‏2015 بعد ثبوت تعاطيه لمخدر الكوكايين واعترافه بتناوله قبل إحدى ‏مباريات فريقه اتحاد العاصمة الجزائرى مما عرضه لعقوبة مغلظة من ‏الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف بالايقاف لمدة 4 سنوات قبل أن يتم ‏تخفيف العقوبة إلى عامين من الايقاف، حيث تبنأ الجميع بنهاية مسيرته الكروية وقتها إلا أن البلايلى عاد ‏من جديد للتألق وتحلى بروح الاصرار ونزع ثوب اليأس، وبات أحد ‏العناصر الأساسية لمنتخب محاربى الصحراء فى الوقت الحالي.‏‏

واكتملت قصة بطولة البلايلى بعد أن ودّع اللاعب المخدرات، وعاد للالتزام والسطوع فى عالم المستديرة بالحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقى داخل القارة فى عام 2019.

وساهم البلايلى فى 10 ألقاب على مدار مشواره بالملاعب، أبرزهم لقب امم أفريقيا مع الخُضر فى نسخة 2019 بمصر، كذلك معانقة دورى أبطال أفريقيا مع الترجى فى مرتين.

