سواريز يفسخ عقده مع برشلونة ويتنازل عن راتب الموسم الأخير

فسخ الأوروجويانى لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسبانى تعاقده مع الفريق الكتالونى، اليوم الاثنين، بعدما توصل المهاجم البالغ من العمر 32 عاما لاتفاق مع أتلتيكو مدريد للانتقال إلى الفريق فى فترة الانتقالات الجارية، نظراً لاستبعاده من خطة الهولندى رونالد كومان مدرب البارسا للموسم الجديد 2020-2021، وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" أن لوييس سواريز فسخ عقده مع برشلونة بالتراضى للانتقال إلى أتلتيكو مدريد قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارى.

وأشارت الإذاعة الكتالونية إلى أن سواريز تنازل عن مستحقاته المالية عن الموسم المتبقى في عقده والتى تبلغ 14 مليون يورو لفسخ العقد مع برشلونة.

وكان المهاجم الأوروجويانى قد خضع لاختبار اللغة الإيطالية بهدف الحصول على الجنسية الإيطالية للانتقال إلى يوفنتوس، ولكن حسب ما ورد في تقارير الصحف خلال الساعات الأخيرة، فإن صفقة انتقاله لليوفى قد تعطلت، وأشارت آخر التقارير إلى اقتراب المهاجم البالغ من العمر 32 عاما من الانتقال لأتلتيكو مدريد.

وقدم مسئولو برشلونة عرضا إلى لويس سواريز خلال الساعات الماضية من أجل فسخ تعاقده مع البارسا والرحيل عن كامب نو هذا الصيف، ووفقاً لما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن برشلونة عرض على لويس سواريز تعويضًا قدره 7 ملايين يورو أى نصف راتبه فى عامه الأخير من العقد المبرم مع البارسا، لكن تم رفض العرض على الفور من قبل محامى المهاجم الأوروجوانى.

وأضافت الإذاعة أن محامى لويس سواريز لديهم أوامر من اللاعب برفض أي تعويض من البارسا يقل عن 14 مليون يورو (لا سماح بيورو واحد)، وهي ليست خدعة أو موقف تفاوضي من قبل اللاعب، ولكن إذا أراد البارسا التخلص من سواريز فسيتعين عليهم دفع كامل راتبه في السنة المتبقية من العقد، لكن اللاعب وممثليه تراجعوا عن الحصول على الراتب بعد التوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد.



