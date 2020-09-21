هل يكون الشيح هو الحل ؟.."الصحة العالمية" تلجأ للأعشاب لعلاج كورونا ..فيديو

فى تطور جديد أقرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولا لتنظيم اختبارات الأدوية العشبية الإفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا، فقبل أشهر ومع بداية تفشى الوباء تعرض رئيس مدغشقر أندريه راجولينا للهجوم بعد محاولته الترويج لمشروب "كوفيد-اورغانيكس" المستخلص من نبتة الشيح لعلاج الفيروس. وبعد مرور هذه الأشهر أعلنت منظمة الصحة العالمية إجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على الأدوية العشبية لعلاج وباء كوفيد 19. ونقل البيان عن المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية، أنه فى حالة إذا تبينت سلامة أحد منتجات الطب التقليدي فإن المنظمة ستوصي به لتصنيعه محليا وبشكل سريع وعلى نطاق واسع.



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