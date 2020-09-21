المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تؤكد انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

حدثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، إرشاداتها بشأن فيروس كورونا، مؤكدةً انتشاره عن طريق قطرات الجهاز التنفسي أو الجزيئات الصغيرة مثل المتواجدة فى الهواء، والتي تخرج عندما يتنفس الشخص، وقالت المراكز في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " تعد الفيروسات المحمولة جوا، بما في ذلك (كوفيد-19)، من بين أكثر الفيروسات المعدية وسهلة الانتشار".

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض قد اعلنت في وقت سابق أنه يعتقد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل أساسي بين أشخاص على اتصال وثيق (حوالي 6 أقدام أو أقل من مترين) "عبر قطرات الجهاز التنفسي التي تخرج عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث شخص مصاب" .

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اعلنت تسجيل 39 ألفا و844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 6 ملايين و804 آلاف و814 حالة، وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 199 ألفا و509 حالات، وذلك عقب تسجيل 250 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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