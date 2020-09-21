وكيل كافانى يعرض نجم سان جيرمان السابق على ريال مدريد بالمجان

عرض وكيل النجم الأوروجويانى إديسون كافانى مهاجم باريس سان جيرمان السابق، على ريال مدريد الإسبانى، للانضمام إلى صفوفهم بالمجان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحيله عن صفوف الفريق الباريسى، في مايو الماضى، بعد نهاية عقده، ولكن إدارة الفريق الملكى تخشى ضم الهداف التاريخى سان جيرمان السابق، نظرا لإرتفاع راتبه، لكونه سينضم في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اسم إدينسون كافاني موجود بالفعل فى مكتب تعاقدات ريال مدريد، فى انتظار رد فعل النادى، بعدما تم عرض الهداف التاريخى لباريس سان جيرمان على مسئولى النادى الملكى قبل مباراة أمس ضد ريال سوسيداد، فى انطلاقة الدوري الإسباني، من خلال ممثل غير معروف في تشامارتين.

وسيكون انتقال كافانى لريال مدريد بمثابة ورقة رابحة للفريق الملكى، لكونه هدافا مؤكدا لا يحتاج للتكيف، وكان يوفنتوس وروما وجريميو وبنفيكا وأتلتيكو مدريد هم أبرز الأندية التي حاولت التوقيع مع كافاني وممثله فرناندو في ذلك الوقت .

يذكر أن ريال مدريد سعى للتعاقد مع الأوروجويانى إديسون كافانى عندما كان يلعب بصفوف باريس سان جيرمان فى عام 2018، لتعويض النجم البرتغالى كريستاينو رونالدو الذى انتقل من صفوف الفريق الملكى إلى يوفنتوس الإيطالى، وعرض حينها المرينجى 100 مليون يورو، لضم الهداف الأوروجويانى لكن إدارة الفريق الباريسى رفضت الاستغناء عنه وقتها.

