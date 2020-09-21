الصحافة العربية.. السياحة بالسعودية تسجل أرقاما إيجابية.. عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات بالأمم المتحدة.. الكويت تتعهد بفتح ...

تناولت الصحافة العربية الصادرة اليوم، تقارير محلية ودولية، فى مقدمتها انتعاش السياحة بالمملكة العربية السعودية، وفى الامارات يترأس عبد الله بن زايد وفد الامارت بالامم المتحدة، وتتعهد الكويت بفتح مطاراتها بالكامل فور وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا.. وإلى أبرز ما جاءت به صحف العرب.

صحف سعودية

السياحة فى السعودية تسجل أرقام إيجابية

عملت المملكة ومن خلال وزارة السياحة على تحقيق قفزة كبيرة للقطاع السياحي في العامين الماضيين، ومن خلال إعادة هيكلة القطاع وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة في مطلع العام الحالي 2020 والتي بدورها أشرفت على تأسيس الهيئة السعودية للسياحة في هذا العام، والمختصة بترويج السياحة في المملكة وفي الخارج.

ووفقا لصحيفة الرياض، نجحت حقاً من خلال برنامج "صيف السعودية" الذي حقق أرقاماً إيجابية لسياحة المملكة في ظل خسائر كبرى شهدها العالم مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، كما أن السياحة أعلنت عن قرار تاريخي في شهر سبتمبر الماضي عبر إعلان بدء العمل بالتأشيرة السياحية لمختلف دول العالم، وفتحها إلكترونياً ومن المنافذ بشكل ميسر جداً لعدد 50 دولة أوروبية وآسيوية وأميركية، وعلى أرض الواقع وبالأرقام حصل على التأشيرة إلكترونياً قرابة نصف مليون سائح في فترة أربعة أشهر تقريباً، حيث أقفل منح التأشيرات بسبب الجائحة العالمية مواكبة لقرارات عالمية احترازية مماثلة في هذا الشأن.





صحف الإمارات

عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات ويلقي خطاباً في 29 سبتمبر بالفيديوكونفرانس

يترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد دولة الإمارات للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي في 29 سبتمبر خطاباً عبر الاتصال المرئي أمام الجمعية العامة.

وحددت الإمارات الأهداف السبعة التي ستركز عليها أثناء الدورة بينها دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التسامح والتعايش والحوار بين الأديان. ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً في مواجهة فيروس «كوفيد 19».

ويشارك وفد الدولة للجمعية العامة في المناقشات التي ستجريها الدول الأعضاء ومسؤولو الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى بشأن الوضع الحالي للعمل متعدد الأطراف والتحديات التي تواجهه وسبل تحقيق تقدم.

وبالرغم من أن جائحة فيروس «كوفيد 19» ستطغى على العديد من المناقشات، إلا أن دولة الإمارات ستركز على ضرورة تحديد مجالات التقارب فيما يتعلق بمواجهة التحديات العالمية الأخرى كالانتشار النووي والإرهاب وتغير المناخ وعدم المساواة.





صحف الكويت

الكويت تتعهد بفتح المطار بالكامل فور وصول اللقاح

أكد نائب المدير العام لشؤون المطار بالكويت، صالح الفداغي أن الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية في المطار لم تتجاوز %15، في حين كان المقرر لها أن تبلغ %30، وفق خطة التشغيل الموضوعة سابقاً، وكشف الفداغي لـ القبس أنه متى ما توافر لقاح «كورونا» في البلاد، فإنه سيجري رفع قيود السفر بشكل مباشر، لتصل نسبة التشغيل إلى %100، كما كان وضع الرحلات التجارية سابقاً. وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية قررت إعفاء أطقم الطائرات والأطقم الفنية في الدورات الخارجية من الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، مع وضع آلية من قبل وزارة الصحة لفحصهم باستمرار خلال مدد محددة.





صحف البحرين

البحرين تمنع تأجير الدراجات الكهربائية دون الـ 16 عاماً

أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، لائحة تراخيص تأجير المركبات للشركات والمؤسسات لمزاولة أنشطة تأجير المركبات، إذ لايجوز تأجير الدراجات الكهربائية لأي شخص يقل عمره عن 16 سنة ميلادية.

ونص القرار رقم "13" لسنة 2020 على أنه "يجب الالتزام بعدم السماح بقيادة الدراجة الكهربائية المستأجرة لمن يقل عمره عن 16 سنة ميلادية مع واجب احتفاظ المرخص له الاحتفاظ بنسخة من بطاقة هوية المستأجر أو جواز سفره".

ويتضمن القرار أنه يجب ألا يقل عدد الدرجات الكهربائية المخصصة لمزاولة نشاط تأجير الدرجات الكهربائية المرخصة به عن 20 دراجة، كما يشترط أن تكون الدراجة بحالة فنية سليمة ولا يكون مضى على صنعها أكثر من سنة واحدة عند طلب بطاقة التشغيل وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيلها بعد مرور 3 سنوات من سنة صنعها.

كما يجب أن تكون الدراجة الكهربائية مزودة بفرامل إلكترونية وميكانيكية ولا تزيد سرعتها القصوى عن 15 كم في الساعة إلا بموافقة الإدارة، وعلى طالب الترخيص لمزاولة نشاط التأجير الدراجات الكهربائية تزويد الإدارة بموافقة الجهة التي يتبع لها المجمع أو المكان الذي سيزاول فيه نشاطه.

كما يجوز استخدام الدراجة الكهربائية على الممرات والأرصفة المخصصة للدراجات الهوائية ولا يجوز للمرخص له بنشاط تأجير الدراجات الكهربائية السماح باستخدامها على الطرق العامة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرزر والجهات ذات العلاقة.



